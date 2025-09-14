Vingegaard: "Es una pena que nos hayan arrebatado la celebración, un momento tan eterno"

"Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno. Estoy muy decepcionado. Tenía muchas ganas de celebrar esta victoria general con mi equipo y la afición. Todos tienen derecho a protestar, pero no de una manera que influya o ponga en peligro nuestra carrera”, dijo Vingegaard, según transmitió un comunicado del equipo.

El ciclista danés, no obstante, sí pudo disfrutar de una celebración en el hotel de su equipo, donde se improvisó un podio en el que le acompañaron, como sucede cada año tras el final de la Vuelta, el segundo y el tercer clasificados, el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock.

Ya sobre la carrera, Vingegaard se mostró "superorgulloso de esta victoria general". "Es mi primera Vuelta y la tercera gran vuelta de mi carrera", recordó Vingegaard, que también se acordó las "tres semanas difíciles" que ha vivido.

"Me sentí muy fuerte la primera semana y conseguí dos victorias. Después tuve una fase más difícil, pero por suerte recuperé la posición durante el último fin de semana. Mi victoria de etapa en la Bola del Mundo me dio una gran satisfacción. Fue una hermosa manera de coronar esta Vuelta", valoró su triunfo en la etapa definitiva en el coloso madrileño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy