6-22. El pie de Parker Romo guía a los Falcons en Minneapolis

Los Falcons llegaron a Minneapolis tras perder en su debut contra los Tampa Bay Buccaneers y tumbaron a unos Vikings que disputaron un partido gris, después de estrenarse en el nuevo curso con una gran remontada en el campo de los Chicago Bears.

Fue un partido marcado por los goles de campo, cinco anotados por los Falcons y dos por los Vikings. Solo hubo un 'touchdown', con una carrera de cinco yardas de Tyler Allgeier en el cuarto período, cuando Atlanta ya mandaba 15-6.

El 'quarterback' de los Falcons, Michael Penix Jr, lanzó para 135 yardas, con trece de 21 en pases, sin interceptaciones. En los Vikings, JJ McCarthy totalizó 158 yardas aéreas (11 de 21 en pases), pero fue interceptado en dos ocasiones.

En el banquillo de Atlanta estuvo el 'QB' Kirk Cousins, quien regresó a Minnesota por segunda vez como jugador de los Falcons tras jugar seis años con los Vikings.

Los Falcons siempre estuvieron arriba en el marcador y, en una noche de poco brillo ofensivo de los dos equipos, el pateador Parker Romo firmó un perfecto cinco de cinco en goles de campo, incluido uno de 64 yardas.

Bijan Robinson también hizo daño a la defensa de los Vikings con 23 carreras para 143 yardas. Los Falcons visitarán a los Carolina Panthers en la próxima jornada.

Los Vikings recibirán a los Cincinnati Bengals, huérfanos de Joe Burrow.