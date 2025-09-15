Polideportivo

Artes Marciales: La leyenda del maestro Miguel Ángel Senz se extiende al Cielo

El meritorio y reconocido Gran Maestro Miguel Ángel “Tigre” Senz (68) falleció este domingo y pasa a ser una leyenda con proficuo legado en las artes marciales de nuestro país, dejando en alto la bandera paraguaya en varios eventos internacionales.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 01:25
El Gran Maestro Miguel Ángel Senz
El Gran Maestro Miguel Ángel Senz

El maestro Senz no solo se destacó como formador y luchador de élite, llegando a ser campeón mundial y ciñéndose la faja de campeón sudamericano de Full Contact en 15 ocasiones, sino además es loable su gran labor en la promoción de las artes marciales a través de la dirigencia, pues llegó a presidir la Federación Paraguaya de Karate-Full Contact, fue fundador y presidente honorario de la Confederación Paraguaya de Artes Marciales Tradicionales (COPAMT) y titular de la Asociación Chong-Ji de Cintos Negros.

Lea mas: Miguel Senz

Además, contaba con mas de medio siglo en la enseñanza de las artes marciales en la cuna de campeones, su querida Academia Chong-ji, donde se enseña Taekwondo, Full Contact y Karate.

El “Tigre” tiene un alto nivel de responsabilidad para el crecimiento de varias disciplinas en nuestro país, ya sea como impulsor, formador y como luchador en la élite, hablando con su caracter, técnica, fuerza y méritos en el tatami, allí donde no bastan las palabras, sino las victorias fruto del sacrificio de una vida disciplinada y con sanas aspiraciones para llegar a la meta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El maestro Senz con la máxima graduación en Taekwondo (9° Dan) obtuvo el reconocimiento de distintos entes en su carrera, tal como la Confederación Sudamericana de Artes Marciales y recientemente, en diciembre último, la Medalla Municipal al Mérito “Arsenio Erico”, pero sobretodo tiene el reconocimiento de todo el mundo de las artes marciales, con varias generaciones y miles de pupilos que hablan de la calidad que tuvo en su fructífera vida.

Paz en su tumba y cristiana resignación a familiares y amigos.

Enlace copiado