Artes Marciales: La leyenda del maestro Miguel Ángel Senz se extiende al Cielo

El maestro Senz no solo se destacó como formador y luchador de élite, llegando a ser campeón mundial y ciñéndose la faja de campeón sudamericano de Full Contact en 15 ocasiones, sino además es loable su gran labor en la promoción de las artes marciales a través de la dirigencia, pues llegó a presidir la Federación Paraguaya de Karate-Full Contact, fue fundador y presidente honorario de la Confederación Paraguaya de Artes Marciales Tradicionales (COPAMT) y titular de la Asociación Chong-Ji de Cintos Negros.

Además, contaba con mas de medio siglo en la enseñanza de las artes marciales en la cuna de campeones, su querida Academia Chong-ji, donde se enseña Taekwondo, Full Contact y Karate.

El “Tigre” tiene un alto nivel de responsabilidad para el crecimiento de varias disciplinas en nuestro país, ya sea como impulsor, formador y como luchador en la élite, hablando con su caracter, técnica, fuerza y méritos en el tatami, allí donde no bastan las palabras, sino las victorias fruto del sacrificio de una vida disciplinada y con sanas aspiraciones para llegar a la meta.

El maestro Senz con la máxima graduación en Taekwondo (9° Dan) obtuvo el reconocimiento de distintos entes en su carrera, tal como la Confederación Sudamericana de Artes Marciales y recientemente, en diciembre último, la Medalla Municipal al Mérito “Arsenio Erico”, pero sobretodo tiene el reconocimiento de todo el mundo de las artes marciales, con varias generaciones y miles de pupilos que hablan de la calidad que tuvo en su fructífera vida.

Paz en su tumba y cristiana resignación a familiares y amigos.