Kazakistán se corona como gran potencia al dominar el medallero junto a Uzbekistán

El combate número 520 y último del certamen fue decisivo. Aibek Oralbay de Kazakistán derrotó a Jahhongir Zokirov de Uzbekistán en la categoría de peso súper pesado (más de 90 kilos), logrando la séptima medalla de oro para su país y asegurando el primer lugar en la tabla de medallas.

Kazakistán cerró el torneo con siete oros, una plata y dos bronces, mientras que Uzbekistán, aunque obtuvo 11 medallas en total, incluyendo seis oros, dos platas y tres bronces, debió conformarse con el segundo lugar.

La jornada final fue un duelo directo entre las dos potencias asiáticas, que se enfrentaron en dos finales clave y así Kazakistán salió victorioso en ambas, demostrando su solidez técnica y capacidad de respuesta bajo presión.

Uno de los combates más emocionantes del día fue la final femenina de peso wélter (65 kilos) entre Aida Abikeyeva, de Kazakistán, y Navbakhor Khamidova, de Uzbekistán. Tras dos asaltos muy parejos, Abikeyeva remontó en el tercero y se impuso por decisión unánime (3-0).

India, China Taipei, Brasil e Irlanda también lograron medallas de oro en esta última jornada, todas en categorías femeninas, destacando la internacionalización del podio.

Kazakistán brilló con luz propia al ganar siete de las ocho finales en las que compitió. La única derrota llegó en el primer combate del día, cuando la india Minakshi Minakshi venció a Nazym Kyzaibay (48 kilos).

En la última sesión de la tarde, Kazakistán logró dos victorias clave: Sanzhar Tashkenbay ganó en peso mosca (50) y Makhmud Sabrykhan en peso gallo (55). Por parte de Uzbekistán, destacaron los triunfos de Asadkhuja Muydinkhjaev (65), Javokhir Ummataliev (semipesado) y Turabek Khabibullaev (90 kilos).

Otro de los momentos más destacados fue la final femenina de peso ligero entre la brasileña Rebecca d Lima Santos y la polaca Aneta Rygielska. Santos tomó ventaja en el segundo asalto y logró resistir la presión final para ganar por 3-2.

Durante los 10 días de competición el torneo presentó 520 combates en total, con una participación amplia y diversa de naciones de todo el mundo y la organización, en un comunicado, agradeció las muestras de apoyo de boxeadores y entrenadores.

La calidad técnica, el espíritu competitivo y la equidad en los combates fueron ampliamente reconocidos y sirvió como plataforma de impulso para boxeadoras y boxeadores jóvenes que ya apuntan a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.