La estrella de Duplantis ilumina Tokio

Duplantis no conoce límites y tampoco tiene rivales. Lo volvió a dejar claro ante un Estadio Nacional de Tokyo que se rindió a sus pies tras la exhibición que hizo para ganar un oro mundial que le ratifica en el olimpo de los mejores atletas de la historia.

El sueco, con la victoria asegurada por delante del griego Emmanouil Karalis, plata con 6,00 metros, y el australiano Kurtis Marschall, bronce con 5,95, ordenó situar el listón en 6,30.

Una medida mágica que superó al tercer intento, con suspense, pero que llevó el delirio a las gradas.

Beamish, otro destacado

El neozelandés Geordie Beamish fue otra sensación en la capital japonesa al ganar la final de 3.000 obstáculos sorprendiendo en la línea de meta al principal favorito, el marroquí Soufian El Bakkali, por solo siete centésimas.

Fue el colofón a una noche de emociones fuertes como la que se vivió con Beamish que sorprendió al mundo con un espectacular esprint en los últimos doscientos metros que pilló desprevenido, y fatigado, a El Bakkali.

Ocho centésimas tuvieron la culpa de que Beamish (8:33.88), que se recompuso de una fuerte caída en la ronda de clasificación, celebrase un triunfo ante la resignación del marroquí Soufiane El Bakkali (8:33.95), ya saboreaba la victoria.

La medalla de bronce fue para el keniano Edmund Serem (8:34.56). La victoria de Beamish, campeón mundial de 1.500 en pista cubierta en Glasgow, es histórica para Nueva Zelanda porque nunca un atleta de ese país había ganado un oro en un Mundial.

Paraguayos, el miércoles

Los paraguayos Lars Anthony Flaming (22 años) y César Almirón Escobar (24) entran en acción mañana en el Mundial de atletismo en Tokyo, Japón.

En primer turno estará el velocista olímpico César Almirón en las serie preliminar de los 200 metros planos desde las 08:15 hora paraguaya.

Mientras que Lars Flaming, campeón panamericano junior, lanzará la jabalina desde las 08:45 por el grupo B.