Uruguay celebra la histórica medalla de Julia Paternain en Tokio

“Julia Paternain hizo historia en el Mundial de Atletismo en Tokio”, expresó en un hilo de publicaciones de su cuenta en la red social X el Comité Olímpico Uruguayo (COU), quien destacó que, al alcanzar el tercer lugar en el maratón femenino de Tokio, la atleta escribió “una nueva página para el deporte nacional”.

“Especialista en los 5.000 y 10.000 metros, Tokio representaba apenas su segundo maratón en toda su carrera, lo que realza aún más la magnitud de lo conseguido por esta atleta de 25 años”, remarcó el COU, quien, al igual que lo hizo en su cuenta el Club Nacional de Atletismo, en el que está federada la deportista, subrayó el carácter histórico de esta presea.

“Llegó al campeonato como número 288 del ranking mundial en esta prueba, pero en las calles de la capital nipona demostró un altísimo nivel, cruzando la meta en 2:27:23 y logrando así la primera medalla para nuestro país en la historia de los Mundiales de Atletismo ”, lanzó, y cerró con un agradecimiento a la atleta.

