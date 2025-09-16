El cubano Yoel Cuni refuerza al Bada Huesca como lateral derecho

El cubano, de 38 años y 189 centímetros de altura, ocupará el lateral derecho.

Ante la recaída de la lesión de Meris Bosjnak en el menisco externo de la rodilla izquierda, cuyo alcance aún está pendiente de conocerse, y en previsión de una lesión de larga duración, el cuerpo técnico se ha visto en la necesidad de ampliar la plantilla.

Yoel Cuni ha jugado en las temporadas 2007-2012 en el FC Porto Andebol; en la 2012-2013 en el Artística Avanca; en la 2013-2014 en el Marítimo Madeira Andebol; en las 2014-2018 en el FC Porto Andebol; en las 2018-2020 en el US Ivry Handball FR, y en la 2020-2021 en el Dunkerque Handball.