Los Tigres del Licey dominicanos contratan al lanzador estadounidense Cameron Gann

Gann estará en su tercera temporada en la pelota invernal dominicana como refuerzo, todas de manera consecutiva.
El nativo de Texas regresa al clubhouse azul luego de haber reforzado el conjunto en la final 2023-24 donde lanzó cinco entradas de una carrera en dos presentaciones tras ser elegido desde los Leones del Escogido en el sorteo de jugadores importados.
Además, reforzó a los Tigres del Licey en la Serie del Caribe 2024 celebrada en el LoanDepot Park, estadio de los Marlins de Miami.
En temporada regular, Gann ha laborado 44 entradas con un 'whip' de 1.25, abanicando a 35 bateadores y otorgando 21 boletos en la liga invernal dominicana entre las temporadas 2023-24 y 2024-25.
El lanzador de 32 años ha tenido un mayor éxito en postemporada donde posee una efectividad de 1.62, permitiendo solo cinco carreras en 27 entradas y dos tercios con 17 boletos y 25 ponches.