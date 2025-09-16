Tenis: Dani Vallejo avanza a segunda ronda en Brasil

Luego de lograr acceder al qualy del Grupo Mundial I de la Copa Davis, el paraguayo Daniel Vallejo tuvo un exitoso debut en Londrina donde derrotó al local Victor Winheski por 6-2 y 6-4.

El compatriota logró su sexta victoria consecutiva en torneo ITF y tratará de mantener su racha en los octavos de final donde se medirá al también brasileño Natan Rodrigues.

Sorteo de la Copa Davis

Italia, vigente campeona de la Copa Davis y anfitriona de la edición de 2025, conocerá este miércoles a su rival en los cuartos de final, cuando se celebre el sorteo en la Piazza Maggiore de Bolonia a las 12:00 CET.

El conjunto italiano, capitaneado por Filippo Volandri y compuesto por Jannik Sinner, número 2 del mundo, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori, buscará mantener su dominio tras haber conquistado las dos últimas ediciones del torneo.

Italia figura como cabeza de serie número 1 junto a Alemania (4ª), Francia (8ª) y España (7ª), mientras que los equipos no preclasificados, y a los que podrá enfrentarse, son República Checa (9ª), Argentina (10ª), Bélgica (11ª) y Austria (20ª). La Final a 8 se disputará del 18 al 23 de noviembre en ciudad transalpina de Bolonia.