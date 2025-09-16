Guaraníes saltan a la pista en el Mundial de Atletismo en Japón

Una gran oportunidad tendrán este miércoles los paraguayos al pisar la pista del Estadio Nacional de Japón donde están los mejores del mundo.

En primer turno 08:15, en el carril 1 del Heat 4, le tocará competir al velocista olímpico César Alimrón que tiene como primer objetivo avanzar a la ronda semifinal de los 200 metros planos, actualmente ostenta un tiempo de 20.50 que lo llevó a la cima del Sudamericano y que esta mañana querrá bajar los segundos.

Es la segunda ocasión que Almirón representa a Paraguay en una cita mundialista, la primera fue en el 2022 en Oregón, Estados Unidos. En esa oportunidad corrió en los 100 metros planos donde avanzó a las semifinales, pero no así a la final.

En el segundo turno, 08:45, el chaqueño Lars Flaming, flamante campeón panamericano Junior donde también batió récord, estará en acción con el lanzamiento de jabalina.

Flaming viene de registrar una distancia de 81.56 metros que le llevó a la cima con el oro en Asu2025. Será el debut absoluto de Lars en un Mundial de mayores. Ambos paraguayos están en la mejor forma física para asumir el desafío mundialista entre los mejores de cada disciplina.

Kipyegon, deslumbrante

La keniana Faith Kipyegon deslumbró una vez más con una victoria apabullante en 1.500 metros, donde conquistó un cuarto oro mundial, ayer en Tokio, donde la venezolana Yulimar Rojas volvió de su grave lesión con un pase por la vía rápida a la final de triple salto.

En la anterior edición de Budapest 2023, Kipyegon ya había deslumbrado con un doblete de oros 1.500-5.000 metros, algo que intentará repetir en la capital japonesa.

Por el momento ha cumplido ya la primera parte de su reto, imponiéndose con un tiempo de 3:52.15.

Tinch sucede a Holloway

La otra final estelar de la velada tokiota era la de 110 metros vallas, donde hubo traspaso de poderes dentro del ‘Team USA’: Cordell Tinch sucede en el palmarés al campeón olímpico Grant Holloway, apeado en semifinales.

A sus 25 años y avalado por haberse situado este año como el cuarto hombre más rápido de la historia (12.87) en la distancia corta de las vallas, Tinch acabó esta vez en 12.99 y mantuvo el dominio estadounidense en una prueba donde Jamaica se quedó con el segundo y el tercer lugar, con Orlando Bennett (13.08) y Tyler Mason (13.12).