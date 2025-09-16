Vingegaard se sitúa segundo de la clasificación del World Tour tras ganar la Vuelta

Pogaçar encabeza la lista con 11.235 puntos, muy alejado de Vingegard, ahora segundo con 5.904,14 tras subir seis posiciones. Cierra el podio el danés Mads Pedersen (Lidl Trek) con 5.287,45 y sale de él el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) con 4.661.

El portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), segundo en la ronda española, sube ocho plazas y se sitúa en la quinta con 4.334,07 puntos, justo por delante del mexicano Isaac Romero, también del UAE, que acumula 4.194.

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) continúa en la séptima plaza con 3.553 y precede al británico Thomas Pidcok (Q36.5 Pro Cycling), tercero en la Vuelta, que suma 3.481.38.

Juan Ayuso (UAE), ganador de dos etapas en la prueba española, sube quince puestos y se instala en el decimosexto con 2.422.5. Enric Mas (Movistar) es trigésimoquinto tras descender 23.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por equipos, el UAE domina ampliamente (33.849,35) por delante del Visma neerlandés (21.189,98) y del Lidl Trek estadounidense (18.108,43). El Movistar sube un puesto y asciende al decimocuarto (8.545,84), el Caja Rural Seguros RGA es vigésimo quinto (3.70), el Burgos-Burpellet-BH vigésimo noveno (2.391) y el Euskaltel-Euskadi trigésimo tercero (1.291).

Por naciones, Bélgica encabeza la tabla con 17.817,29), Dinamarca se sitúa segunda (16.431,83) e Italia cierra el podio (15.322,41), del que sale Eslovenia (14.482). España baja a la décima posición (10.167,64), Colombia sube a la decimoquinta (5.361,14), Ecuador desciende a la decimosexta (4.791,61) y México progresa a la decimoséptima (4.551).