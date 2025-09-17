Copa Oro de fútbol de salón: “29″ vuelve a ganar y se acerca al título

El martes se disputó una nueva fecha de la etapa final del certamen de fútbol de salón de Primera, donde salieron airosos el club 29 de Septiembre y Deportivo Atenas.
Los de “Calama” tienen dos triunfos y la posibilidad de dar la vuelta olímpica el martes, cuando enfrente a La Merced, en el choque de fondo, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del Sol de América.
“29″ derrotó a Fomento de Barrio Obrero por el marcador de 3 goles a 1, en un partido con muchas emociones.
En la primera fecha, en la final adelantada, el team “primaveral” se impuso a Atenas 3-2 y eso le permite estar a un paso de revalidar el título que consiguió en 2023.
En el otro juego del martes, los helénicos golearon a La Merced por 7 a 0, para sumar sus 2 primeros puntos y escoltar a los punteros.
Foomento y La Merced marchan con 1 punto, producto de la paridad de 4-4 en la fecha inicial, pero por mejor saldo de goles, los de Barrio Obrero están en tercer lugar.
* Posiciones: 29 de Septiembre 4 puntos, Atenas 2, Fomento 1, La Merced 1.
Finales de la juvenil
Este viernes se disputará la segunda fecha del cuadrangular final del certamen juvenil, que se disputa paralelamente y con los mismos clubes de la Primera en la Copa Oro.
El certamen se juega en la categoría Sub17, en cancha del Fomento de Barrio Obrero.
El programa: 20:00 Villeta FC vs. Nuestra Señora de la Asunción Club y 21:00 Simón Bolívar vs. Atlético Occidental.