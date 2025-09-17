Polideportivo

Copa Oro de fútbol de salón: “29″ vuelve a ganar y se acerca al título

El club 29 de Septiembre del barrio Carlos Antonio López de nuestra capital se encamina a obtener el título en la Copa Oro, principal certamen del fútbol de salón metropolitano. Cumplida la segunda fecha del cuadrangular final, la “V” azulada encabeza el lote con dos victorias.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 17:42
29 de Septiembre, el principal candidato a consagrarse en la Copa Oro del salonismo.
El martes se disputó una nueva fecha de la etapa final del certamen de fútbol de salón de Primera, donde salieron airosos el club 29 de Septiembre y Deportivo Atenas.

Los de “Calama” tienen dos triunfos y la posibilidad de dar la vuelta olímpica el martes, cuando enfrente a La Merced, en el choque de fondo, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del Sol de América.

“29″ derrotó a Fomento de Barrio Obrero por el marcador de 3 goles a 1, en un partido con muchas emociones.

En la primera fecha, en la final adelantada, el team “primaveral” se impuso a Atenas 3-2 y eso le permite estar a un paso de revalidar el título que consiguió en 2023.

En el otro juego del martes, los helénicos golearon a La Merced por 7 a 0, para sumar sus 2 primeros puntos y escoltar a los punteros.

Foomento y La Merced marchan con 1 punto, producto de la paridad de 4-4 en la fecha inicial, pero por mejor saldo de goles, los de Barrio Obrero están en tercer lugar.

* Posiciones: 29 de Septiembre 4 puntos, Atenas 2, Fomento 1, La Merced 1.

Finales de la juvenil

Este viernes se disputará la segunda fecha del cuadrangular final del certamen juvenil, que se disputa paralelamente y con los mismos clubes de la Primera en la Copa Oro.

El certamen se juega en la categoría Sub17, en cancha del Fomento de Barrio Obrero.

El programa: 20:00 Villeta FC vs. Nuestra Señora de la Asunción Club y 21:00 Simón Bolívar vs. Atlético Occidental.

