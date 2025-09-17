Copa Oro de fútbol de salón: “29″ vuelve a ganar y se acerca al título

El club 29 de Septiembre del barrio Carlos Antonio López de nuestra capital se encamina a obtener el título en la Copa Oro, principal certamen del fútbol de salón metropolitano. Cumplida la segunda fecha del cuadrangular final, la “V” azulada encabeza el lote con dos victorias.