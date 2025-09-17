Enrique Pascual Oliva: "Nader es un chico de medallas"

Nader, de 26 años, lleva tres años entrenando a las órdenes de un histórico como Enrique Pascual Oliva, con el que está consiguiendo un despegue importante en su carrera profesional. Antes, el técnico español fue el gran artífice de los éxitos de Abel Antón, que fue doble campeón del mundo de maratón en 1995 y 1997, y Fermín Cacho, campeón olímpico en Barcelona 1992.

"Nader es un chico de medallas. Lo normal es que hubiera sacado alguna más. Lo primero porque es muy ambicioso y solo quiere medallas y lucha y pelea. En un 1.500, que es la prueba que más conozco, que si no es la reina cerca le anda, ser primero es muy difícil", dijo Pascual Oliva en Corredor\.

"Soñaba con una medalla porque creo que podía tenerla y ser la primera te colma de todos", comentó el técnico español, que bromeó con la posibilidad de no volver a viajar más y quedarse en casa.

"No me apetece viajar más y esto va a hacer que me retengan. Me gusta quedarme en casa pero aquí se ayuda, no vienes de excursión", apuntó.

El veterano entrenador, fiel a un método de entrenamiento concreto desde hace años, dijo que "no hay que criticar metodologías ni alabar" la suya.

"Hay mucha literatura alrededor de los sistemas de entrenamiento. Entrenar es poner al organismo en estrés y ponerme al limite del estrés sin que te pases, por la vía que sea. Ese es el entrenamiento que he mamado, lo que he estudiado y lo que me apetece seguir haciendo", concluyó.