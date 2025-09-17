Olimpiadas de la Juventud 2025, inspiradas en la FIA Fórmula One

Siempre en homenaje a los 32º años del Nihon Gakko, 89º aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y 106º años de Amistad entre ambos país, los alumnos de aquella institución educativa dieron arranque el martes a las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko, con la temática de la “FIA Fórmula One Word Championship”, en las competencias deportivas, culturales y artísticas.
Los alumnos compiten en las disciplinas de Futsal Fifa, Handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, expresiones artísticas, culturales y desafíos,
Este año la temática está basado en las Competencias Mundiales de Automovilismo- Fórmula 1. En eso se tuvo en cuenta los distintos Equipos de Constructores, así los estudiantes se organizaron en las varias promociones:
Tercer año Promo 2025 ‘’Ferrari - color rojo
Segundo año Promo 2026 – Aline- color rosado
Primer año Promo 2027- ‘Red Bull Racing - color Azul marino
Noveno grado Promo 2028 - Amg Petronas - color celeste
Octavo grado Promo 2029 – McLaren - color naranja
Séptimo grado Promo 2030 – Asto Martin - color verde
Con mucho entusiasmo se prepararon los jóvenes y cada uno estará compitiendo en la defensa de sus colores, se presentaran hermosas coreografías en el aspecto artístico y en lo deportivo. Se tendrán partidos muy interesantes. Las competencias culminarán el viernes 26 de setiembre, con la entrega de premios a los ganadores de las distintas disciplinas.Todas estas actividades son coordinadas por los directivos de la institución educativa con sede en la ciudad de Fernando de la Mora.