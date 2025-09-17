Polideportivo

Olimpiadas de la Juventud 2025, inspiradas en la FIA Fórmula One

Está en competencia desde el martes las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko, y este año la temática se ideó en la “FIA Fórmula One Word Championship” y se consideraron los colores de las distintas escuderías para la formación de los equipos.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 17:28
Unas presentaciones artísticas en la inauguración de las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko.
Siempre en homenaje a los 32º años del Nihon Gakko, 89º aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y 106º años de Amistad entre ambos país, los alumnos de aquella institución educativa dieron arranque el martes a las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko, con la temática de la “FIA Fórmula One Word Championship”, en las competencias deportivas, culturales y artísticas.

Los alumnos compiten en las disciplinas de Futsal Fifa, Handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, expresiones artísticas, culturales y desafíos,

Este año la temática está basado en las Competencias Mundiales de Automovilismo- Fórmula 1. En eso se tuvo en cuenta los distintos Equipos de Constructores, así los estudiantes se organizaron en las varias promociones:

Tercer año Promo 2025 ‘’Ferrari - color rojo

Segundo año Promo 2026 – Aline- color rosado

Primer año Promo 2027- ‘Red Bull Racing - color Azul marino

Noveno grado Promo 2028 - Amg Petronas - color celeste

Octavo grado Promo 2029 – McLaren - color naranja

Séptimo grado Promo 2030 – Asto Martin - color verde

Integrantes del Equipo rojo de Ferrari, que compite en las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko,
Con mucho entusiasmo se prepararon los jóvenes y cada uno estará compitiendo en la defensa de sus colores, se presentaran hermosas coreografías en el aspecto artístico y en lo deportivo. Se tendrán partidos muy interesantes. Las competencias culminarán el viernes 26 de setiembre, con la entrega de premios a los ganadores de las distintas disciplinas.Todas estas actividades son coordinadas por los directivos de la institución educativa con sede en la ciudad de Fernando de la Mora.

