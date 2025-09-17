Paraguayos en el Mundial de Atletismo: alta expectativa, bajo nivel

Nuestros representantes venían mostrando un alto rendimiento en competencias sudamericanas y panamericanas, pero en Tokio tuvieron un duro golpe de realidad: no lograron acercarse a sus mejores marcas.

En los 200 metros planos, César Almirón, campeón sudamericano, finalizó octavo en su serie con un tiempo de 20.92, muy lejos de su mejor registro (20.41) y de lo hecho este año (20.50).

Solo los tres primeros de cada serie avanzaban a semifinales, por lo que el guaireño se despidió de manera prematura.

Almirón, que ya acumula su segundo mundial y la experiencia de unos Juegos Olímpicos, aún está en proceso de alcanzar su mejor versión.

Sin embargo, lo mostrado en la capital nipona fue una de sus actuaciones más discretas.

Por su parte, Lars Flaming, en su debut absoluto en un Mundial, tampoco tuvo una buena presentación: se ubicó 12º en el grupo B del lanzamiento de jabalina, con una marca de 79.07, lejos de su récord personal de 81.56, con el que obtuvo el título panamericano junior.

Finalmente, concluyó en el puesto 26 de la clasificación general.

Varios aspectos deberán mejorar. Esta experiencia, aunque amarga, deja la enseñanza de observar de cerca el nivel de otros países y aprender de ello.