Boris van der Vorst no optará a un segundo mandato en la presidencia de World Boxing

En la misiva, Van der Vorst confirmó que, tras una larga reflexión, resolvió no postularse nuevamente para el cargo, una vez que durante su presidencia, World Boxing consolidó su papel como organismo rector del boxeo y la organización aumentó a más de 120 federaciones nacionales distribuidas en los cinco continentes.

Entre sus principales logros que destacó World Boxing, Van der Vorst impulsó la creación de un calendario internacional de competiciones que incluyó el primer Campeonato Mundial de Boxeo celebrado hace unos días para hombres y mujeres de élite y tamgbién aseguró el reconocimiento provisional del Comité Olímpico Internacional (COI), lo que permitió el retorno del boxeo al programa oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En su carta, el presidente saliente expresó: “Logramos nuestro objetivo principal de mantener el boxeo en el corazón del Movimiento Olímpico, lo cual representa una gran satisfacción y la realización de un sueño”.

Van der Vorst atribuyó estos logros al trabajo conjunto con colegas de todo el mundo y agradeció el respaldo recibido durante su gestión. Asimismo, explicó que su decisión respondió al desgaste personal provocado por las exigencias del cargo y los constantes viajes internacionales.

“El boxeo mundial se encuentra en una posición sólida y reconocida. Es el momento adecuado para que un nuevo liderazgo lleve a la organización hacia Dakar 2026 y Los Ángeles 2028”, añadió.

El Comité Ejecutivo de World Boxing emitió una declaración en la que agradeció la labor del presidente y destacó su papel clave en el establecimiento de la organización. “Boris ha sido fundamental en el reconocimiento de World Boxing como la Federación Internacional de Boxeo dentro del movimiento olímpico. Contribuyó a mantener vivo el sueño olímpico para miles de boxeadores y boxeadoras en todo el mundo”, expresó el comunicado.

La organización recordó que World Boxing regula y organiza las competiciones de boxeo a nivel mundial, incluyendo las pruebas olímpicas. Desde su creación, ha trabajado para garantizar la integridad del deporte y ofrecer oportunidades justas a todos los atletas.