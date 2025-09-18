Brasil y Francia se despiden del Mundial de voleibol en la fase de grupos

Argentina avanzó a octavos de final, donde le espera Italia, actual campeona del mundo, tras un encuentro heroico ante los franceses resuelto en el desempate, lo que le permitió encadenar su tercer triunfo y cerrar la primera fase como líder por delante de Finlandia.

Los franceses, oro también en los Juegos de Tokio, necesitaban al menos la victoria para seguir vivos, pero tras remontar dos sets, no supieron rematar el partido en la manga decisiva (15-12).

La albiceleste tendrá ahora el reto de eliminar a Italia, número dos en el ránking mundial y defensor del título conquistado hace cuatro años, y que aspira a lograr su quinto Mundial, una cifra solo superada por la URSS, con seis.

El combinado transalpino derrotó a Ucrania por 3-0 y se situó segundo de su grupo por detrás de Bélgica, una de las revelaciones del torneo, líder invicto tras vencer 3-0 a Argelia, después de dar la campanada ante los italianos a los que doblegaron por 3-2.

En caso de eliminar a Italia, la albiceleste se cruzaría en cuartos con el vencedor entre Bélgica y Finlandia, a la que ya batieron en la primera fase por 3-2.

Brasil afrontó su tercer partido contra Serbia con todo a favor para ser primero de grupo, pero la contundente derrota ante los balcánicos por 3-0 dejó su destino en manos de la República Checa, que no desaprovechó el resquicio para vencer por 3-0 a China y sacar beneficio del triple empate con los otros dos rivales.

La 'canarinha', oro en los Juegos de Río de Janerio 2016, pretendía en Filipinas pugnar por su cuarto Mundial tras los conquistados en 2002, 2006 y 2010.

En los tres últimos campeonatos, la selección dirigida por Bernardo Rocha de Rezende también subió al podio, con dos platas (2014 y 2018) y un bronce en la pasada edición.

Además de Argentina y Bélgica, pasan a octavos sin haber perdido un partido Polonia, Estados Unidos, Bulgaria y Turquía.

Fuera de la competición, en la que por primera vez han participado 32 selecciones, quedan los otros tres conjuntos sudamericanos: Cuba, Chile y Colombia, que se estrenaba en un Mundial.

Los cruces de octavos de final del Mundial de voleibol son los siguientes: