La nadadora Natalie Pohl quiere rodear Ibiza a nado por primera vez en la historia

"Es algo que nunca se ha hecho antes, y hemos estado entrenando durante meses con gran entusiasmo y expectación", escribió Pohl en su cuenta de Instagram.

Donaldson y Pohl nadarán en relevos y se turnarán cada dos horas.

"La idea de Ibiza lleva rondando en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Esperamos que sea factible, pero no lo sabemos al 100 %", explicó Pohl, de 30 años, al diario 'Bild', y agregó:"No tenemos un plan B. Si uno de los dos no lo consigue o ya no puede más, se acabó".

Pohl calcula que le llevará más de treinta horas nadar una distancia de más de 110 kilómetros.

"Te llevaremos con nosotros alrededor de esta hermosa isla. El 30 de septiembre comienza el próximo capítulo", anunció Pohl en su Instagram, aunque no descarta un retraso dependiendo de las condiciones meteorológicas y de las corrientes, puntualiza 'Bild'.

Pohl se convirtió el año pasado en la primera alemana en completar todas las etapas de los Siete Océanos, consistente en cruzar a nado siete estrechos en todo el mundo, un reto que sólo lograron completar antes que ella 32 personas.

La nadadora germana cuenta además con varios récords mundiales, entre ellos, cruzar a nado el canal de Menorca (37 kilómetros) entre las islas baleares de Menorca y Mallorca en 9 horas y 50 minutos, y el canal de Jersey (22,5 kilómetros) en 5 horas y 29 minutos.

Por su parte, Donaldson, de 34 años, ostenta desde 2023 el récord de los Siete Océanos con un tiempo de 63 horas y dos minutos repartidos en 355 días.