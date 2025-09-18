Manny Machado pega un grand slam y los Padres brillan en New York

El dominicano Manny Machado pegó un grand slam productor de cuatro anotaciones y su compatriota Ramón Laureano también sacó la pelota del parque para que los Padres superaran a los Mets en Nueva York.

El quisqueyano Fernando Tatis Jr. anotó dos carreras, el venezolano Luis Arráez anotó en una oportunidad y su compatriota Robert Suárez (39) se quedó con el salvamento, luego de salir de una situación de dos hombres en bases sin permitir carreras en la novena entrada.

Los dominicanos Juan Soto y Starling Marte, así como Pete Alonso y el venezolano Francisco Álvarez sacaron la pelota del parque por los Mets.

El venezolano Salvador Pérez logró un cuadrangular de tres carreras y Adam Frazier agregó un vuelacercas de dos anotaciones para que los Reales detuvieran en 10 la racha de victorias consecutivas de los Marineros.

El criollo Maikel García contribuyó con una anotada y el dominicano Carlos Estévez (40) permitió una anotación antes de completar la novena y acreditarse el salvamento.

El venezolano Eugenio Suárez disparó un jonrón de dos vueltas y anotó tres carreras para los Marineros, líderes en el Oeste de la Liga Americana.

El venezolano José Altuve pegó un tablazo de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón y anotó dos veces para respaldar la labor de Cristian Javier (2-3), quien completó seis entradas de dos anotaciones para que los Astros vencieran a los Rangers.

El boricua Carlos Correa anotó dos carreras y el dominicano Yainer Díaz empujó dos vueltas para los Astros.

El mexicano Alejandro Osuna anotó una carrera por los Rangers.

Los dominicanos Jerar Encarnación y Rafael Devers remolcaron una carrera cada uno para coronar un rally de cinco anotaciones en la décima entrada para que los Gigantes derrotaran a los Diamondbacks.

Justin Verlander lanzó siete entradas sin anotaciones, pero la victoria fue para Joel Peguero (3-0), quien laboró dos episodios en blanco.

Los Diamondbacks, quienes contaron con anotada de Geraldo Perdomo, desperdiciaron una presentación de nueve entradas en blanco y siete ponches de Brandon Pfaadt.

Ian Happ conectó un jonrón y remolcó tres carreras y el venezolano Moisés Ballesteros también despachó la pelota del parque para que los Cachorros completaran la barrida en su serie de tres juegos ante los Piratas y aseguraran su presencia en la postemporada.

Los Cachorros se unieron a Cerveceros y Filis como los equipos que han asegurado su paso a los playoffs.

Joey Bart pegó un vuelacercas de tres carreras para destacarse por los Piratas, quienes contaron con cinco entradas de cuatro vueltas del cubano Johan Oviedo.

El quisqueyano Marcell Ozuna produjo tres carreras y Matt Olson pegó un jonrón y anotó dos veces para que los Bravos sometieran a los Nacionales.

El venezolano Ronald Acuña anotó dos veces y el curazoleño Jurickson Profar en una ocasión por los Bravos.

El dominicano Luis García Jr. logró una anotada por los Nacionales.

Spencer Steer empujó cinco carreras y comandó el ataque de los Rojos en su triunfo ante los Cardenales.

Elly de la Cruz y Santiago Espinal pisaron el plato en una oportunidad por los Rojos.

Alec Burleson pegó un cuadrangular por los Cardenales.