Baloncesto: Bienvenido torneo Femenino de Primera

La Confederación Paraguaya Básquetbol se decidió a armar una “Liga Nacional” con cinco equipos, todos metropolitanos: Félix Pérez Cardozo, Olimpia Queens, Deportivo San José, Sol de América y Sportivo Luqueño.

Lea mas: Kings y San José se preparan para la Liga Sudamericana

Este viernes se inicia el certamen con dos partidos.

Las campeonas de los últimos años, Félix Pérez Cardozo recibirá a Sol de América en el polideportivo “Efigenio González”, desde las 20:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Olimpia Queens hará lo propio con Deportivo San José, para el encuentro en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, a partir de las 21:15.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta fecha, tiene libre el Sportivo Luqueño. La siguiente cita será el martes, con los partidos: San José vs. Félix Pérez Cardozo y Sol de América vs. Sportivo Luqueño.