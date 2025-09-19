Baloncesto: Kings y San José se preparan para la Liga Sudamericana

La Liga Sudamericana de Básquetbol tendrá este año a 16 equipos participantes, 2 de ellos serán paraguayos: Olimpia Kings y Deportivo San José.

Los Kings entrarán en acción primero, en el Grupo A de la competencia, junto a Baurú de Brasil, Oberá de Argentina y CD Jorge Guzmán de Ecuador, entre el viernes 3, al domingo 5 de octubre próximos en el polideportivo “Roberto Cabañas” de Pilar.

Por su parte, San José integra el Grupo D del certamen, con Pinheiros de Brasil, Regatas Corrientes de Argentina y CDC Leones de Chile, del lunes 27 al miércoles 29 de octubre próximos, en el polideportivo “León Coundou” de los “santos”.

* Programación. Olimpia debutará contra Oberá, después a CD Jorge Guzmán y al final con Baurú.

San José enfrentará primero a Leones, luego a Pinheiros y finalmente a Leones.

Los otros equipos que disputarán la liga son: Vasco da Gama de Brasil, Ferrocarril de Argentina, Club Universitario de Uruguay y Motilones de Colombia (Grupo B); Quimsa de Argentina, Defensor de Uruguay, Corinthians de Brasil y ABC Camp de Chile (Grupo C).