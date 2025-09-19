Bochorno en la Maratón Internacional de Asunción: Hombre suplantó a ganadora

La Maratón Internacional de Asunción (MIA), en su edición 2025, que se realizó el pasado 31 de agosto y que coronó a Derlys Ayala tuvo un episodio insólito con el fraude cometido por la corredora Soledad Gómez.

Gómez, según el comunicado de Paraguay Marathon Club, había dado su dorsal, que contiene el chip que registra el tiempo, a un atleta masculino para que después ella suba al podio como ganadora con el mejor tiempo en la categoría (55-59 años).

Tras esta revisión se determinó la suspensión 1 (un) año de las competencias venideras y el retiro de su premio.

La irregularidad fue detectada en la verificación posterior de resultados y rápidamente generó indignación en la comunidad de corredores, ya que se trató de una clara falta al reglamento y al espíritu deportivo de la competencia.

La MIA, considerada la principal cita del atletismo de fondo en Paraguay y con reconocimiento internacional, se vio así empañada por un episodio que dejó más preguntas que aplausos, recordando la importancia de preservar la ética en el deporte.

COMUNICADO OFICIAL

Se verificó que la atleta Soledad Gómez, dorsal N.º 7699, C.I. X.XXX.786, quien había obtenido inicialmente el 1.º puesto de su categoría (55-59 años) en la distancia 7 K de la Maratón Internacional de Asunción, fue reemplazada durante la competencia por otra persona, de sexo masculino, y posteriormente la participante Soledad subió al podio a recibir los premios obtenidos con dicho dorsal.

Este hecho constituye una falta grave contra el reglamento, honestidad y la ética deportiva, valores que en Paraguay Marathon Club defendemos con firmeza desde hace más de dos décadas.

En consecuencia, la atleta queda suspendida por el plazo de un (1) año para participar en todas las carreras organizadas por el PMC. En caso de reincidencia, la sanción será de carácter permanente.

Todas las participantes afectadas en la mencionada categoría pueden comunicarse con el Paraguay Marathon Club para gestionar sus correspondientes trofeos.

En las fotografías se puede ver claramente al joven de sexo masculino corriendo con el dorsal de la atleta que posteriormente recibió la premiación, 1.º puesto de su categoría (55-59 años) en la distancia 7 K de la Maratón Internacional de Asunción.

Instamos a la comunidad runner a darnos aviso si visualizan a estas personas en los eventos, a fin de salvaguardar la transparencia, el juego limpio y el espíritu deportivo que caracterizan a nuestras competencias.

El respeto al deporte y la honestidad es responsabilidad de todos.