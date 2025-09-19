Ciudad colombiana de Buga acogerá una carrera atlética que impulsa la inclusión

"Buga es patrimonio, es historia y ahora también es inspiración. Esta carrera es la manera de demostrarle al país y al continente que la inclusión no se declama: se vive, se corre y se celebra en comunidad", expresó el paratleta Francisco Sanclemente, décimo en el maratón de los Juegos Paralímpicos de París 2024, quien es uno de los impulsores de la competencia.

La carrera tendrá categorías de 3K infantil y carrera familiar; 6K recreativa, abierta "tanto a corredores a pie como a participantes con diferentes tipos de discapacidad"; 12k libre y sénior, y 18k exclusiva para sillas de ruedas atléticas y handbike.

El recorrido atravesará el centro histórico, por lo que pasará por sitios emblemáticos de Buga como la Basílica del Señor de los Milagros, el teatro municipal o la estación del ferrocarril, entre otros.

"Este legado le otorga a la ciudad y a la carrera Ser Inspiración una autoridad única para promover el atletismo incluyente en Colombia y en toda Latinoamérica", agregaron los organizadores, entre los que están la Corporación Ser Inspiración y la Alcaldía de Buga.

Igualmente, la medalla tendrá como emblema el Faro de Buga, que es un "símbolo de guía y resiliencia, y reflejo de lo que significa esta carrera: unir tradición, transformación y esfuerzo en un legado que trasciende fronteras".