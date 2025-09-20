Guerreritas alcanzan la gloria: Tetracampeonas del Sur-Centro

El team albirrojo se colgó la presea dorada para ser profeta en su tierra una vez más, manteniendo la supremacía por cuarta vez consecutiva.

La emoción se mantuvo hasta los segundos finales y cuando llegó el gol de Fiorella Zelaya el COP Arena explotó para celebrar una alegría más que da el handbol femenino a nuestro país, esta vez con el team Paraguay A, que estuvo a cargo del profesor Wilson Alfonso.

Las Guerreritas se impusieron en forma categórica a sus contrincantes como a las albicelestes, el único equipo que desafió a las albirrojitas. Ambas escuadras sumaron 9 puntos, pero el cetro fue para las nuestras por el sistema de desempate olímpico, en el ítem de goles a favor.

Las Guerreritas “B” se ubicaron en el cuarto lugar tras perder ayer contra Brasil por el score de 26-20.

Los muchachos se esforzaron

Los dos seleccionados masculinos albirrojos dieron todo en la cancha, ubicándose en el cuarto y sexto puestos.

Paraguay A se ubicó en cuarto lugar al caer contra Argentina 30-16, consiguiendo dos triunfos en el certamen en la Categoría U14.

Paraguay B cerró el lote masculino sin victorias, perdiendo ayer contra Uruguay por 27-21.