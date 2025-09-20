Tenis: Dani Vallejo suma otra corona

Dani derrotó en la final al local Gustavo Heide por el score de 2-1 (6-4, 4-6 y 6-3). Con ello el compatriota suma su segundo trofeo de forma consecutiva, la primera fue en Mar del Plata, Argentina.

Además es el quinto título de su carrera (singles), el cuarto en ITF y el tercero de este año. Desde el lunes escalará en el ranking.

Julieta, campeona en Uruguay

La paraguaya Julieta Marcos Cattoni (16) conquistó su primer título en su carrera al salir campeona del torneo ITF J30 Junior que se disputó en Punta del Este, Uruguay.

La compatriota venció en la final a la argentina Caira Vega Gudiño por 2-0 (6-1 y 7-5). Había remontado un 5-1 en el segundo set para llevarse el partido.

Copa Laver San Francisco

El argentino Francisco Cerúndolo triunfó ayer por 6-3 y 7-6 (5) contra el danés Holger Rune para dar ventaja 5-3 al Resto del Mundo contra Europa en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos).

Cerúndolo, en su tercera participación en la Copa Laver, necesitó dos horas para triunfar contra Rune y le entregó al Resto del Mundo la segunda victoria de dos en la segunda jornada de competición.

Anteriormente, el australiano Alex de Miñaur doblegó al alemán Alexander Zverev. El primer equipo en alcanzar los trece puntos ganará la Copa Laver.