Camello, titular en el Rayo, y el Celta mete siete cambios, con Borja Iglesias en punta

Madrid, 21 sep (EFE).- El delantero Sergio Camello entra en el once del Rayo Vallecano ante el Celta de Vigo este domingo en el Estadio de Vallecas (14.00 horas), al igual que ‘Pacha’ Espino en la defensa y Óscar Valentín en el centro, mientras que en el conjunto gallego hay siete novedades respecto a la anterior jornada, con Borja Iglesias como punta.