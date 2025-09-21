Camello, titular en el Rayo, y el Celta mete siete cambios, con Borja Iglesias en punta

El técnico rayista, Iñigo Pérez, ha introducido rotaciones para cubrir la baja en la defensa por lesión del brasileño Luiz Felipe, posición que pasa a cubrir el senegalés Pathé Ciss, y da descanso a Pep Chavarría, a quien suple ‘Pacha’, y Óscar Valentín entra por Unai López.
También el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, ha optado por contar con nuevos jugadores respecto al empate de la pasada jornada ante el Girona en casa.
Son novedad Javi Rueda, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.
El Rayo juega con: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, ‘Pacha’; Óscar Valentín, Pedro Díaz, Isi, Álvaro García; De Frutos y Sergio Camello.
La alineación del Celta la forman: Radu; Manuel Fernández, Yoel Lago, Ristic, Sergio Carreira; Javi Rueda, Hugo Álvarez, Fran Beltrán, Hugo Sotelo; Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.