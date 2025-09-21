Polideportivo

Camello, titular en el Rayo, y el Celta mete siete cambios, con Borja Iglesias en punta

Madrid, 21 sep (EFE).- El delantero Sergio Camello entra en el once del Rayo Vallecano ante el Celta de Vigo este domingo en el Estadio de Vallecas (14.00 horas), al igual que ‘Pacha’ Espino en la defensa y Óscar Valentín en el centro, mientras que en el conjunto gallego hay siete novedades respecto a la anterior jornada, con Borja Iglesias como punta.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 08:20
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

El técnico rayista, Iñigo Pérez, ha introducido rotaciones para cubrir la baja en la defensa por lesión del brasileño Luiz Felipe, posición que pasa a cubrir el senegalés Pathé Ciss, y da descanso a Pep Chavarría, a quien suple ‘Pacha’, y Óscar Valentín entra por Unai López.

También el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, ha optado por contar con nuevos jugadores respecto al empate de la pasada jornada ante el Girona en casa.

Son novedad Javi Rueda, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.

El Rayo juega con: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, ‘Pacha’; Óscar Valentín, Pedro Díaz, Isi, Álvaro García; De Frutos y Sergio Camello.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La alineación del Celta la forman: Radu; Manuel Fernández, Yoel Lago, Ristic, Sergio Carreira; Javi Rueda, Hugo Álvarez, Fran Beltrán, Hugo Sotelo; Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Enlace copiado