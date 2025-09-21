Owens-Delerme: "Es un honor ver mi nombre junto a Javier Culson y Jasmine Camacho-Quinn"

El decatlón está compuesto por las disciplinas de 100 metros, salto de longitud, peso, altura, 400 metros, 110 metros vallas, discos, salto con pértiga, jabalina y 1.500 metros.

Owens-Delerme logró la medalla de plata tras ser segundo con 8.784 puntos, récord nacional, solo por detrás del alemán Leo Neugebauer (8.804).

La presea de Owens-Delerme representa la quinta medalla para Puerto Rico en Mundiales de atletismo. Las demás fueron obtenidas por Javier Culson, plata en 400 vallas en Berlín 2009 y Daegu 2011, y la velocista Jasmine Camacho-Quinn, bronce en Eugene 2022 y plata en 100 vallas en Budapest 2023.

"Es un honor ver mi nombre junto a Javier Culson y Jasmine Camacho-Quinn como la tercera medallista mundial de Puerto Rico", dijo el atleta puertorriqueño de 25 años.

"Este es el mejor segundo día que he tenido en decatlón. Normalmente soy de los que se desviven por el primer día y me desmorono un poco el segundo pero hoy quería cambiar la narrativa. No pensé que estaría en posición de medalla cuando llegué aquí. He trabajado duro durante quince años para finalmente conseguir una medalla mundial en este deporte", dijo en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"Es muy especial. Esto es una redención para mí después de los Juegos Olímpicos de París (duodécimo). Fue un año difícil 2024. Quería demostrar de qué soy capaz cuando doy lo mejor de mí. Vendrán más medallas. Hace dos meses pensé en terminar mi temporada antes de tiempo, me sentía cansado, no estaba listo para empezar. Me sentía fatigado física y mentalmente, así que quiero agradecer a todos por su apoyo. Tengo muchas ganas de celebrar con la familia y pasar un rato en la playa de Puerto Rico", concluyó.