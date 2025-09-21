Polideportivo

Reusser: "Lo he intentado tantas veces antes que es un sueño hecho realidad"

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- La suiza Marlen Reusser, nueva campeona del mundo de contrarreloj individual, considera su triunfo de este domingo en los Mundiales de Ruanda "un sueño hecho realidad" tras haber intentado "tantas veces" con anterioridad" vestir el mailot arcoíris de la especialidad.

21 de septiembre de 2025 - 08:40
"Todavía me cuesta creerlo. Lo he intentado tantas veces que parece un sueño hecho realidad", dijo nada más terminar la carrera la corredora suiza del equipo español Movistar.

Reusser desveló que la carrera le supuso "un esfuerzo enorme" que poco después aún seguía "asimilando". "Ha sido muy duro, pero lo he conseguido y estoy inmensamente feliz", resumió, pletórica, su estado de ánimo.

La nueva campeona del mundo, no obstante, quiso "dar las gracias a todas las personas" que le han "apoyado en este camino". "Son muchos años de pasión y de cariño, y esta victoria también es para ellos. Me hace feliz por mí misma y por toda la gente que siempre ha estado a mi lado", aseguró, muy agradecida a su entorno.

