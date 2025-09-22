Carlos Gimeno, primer español en el podio de las Series Mundiales de saltos de gran altura

Gimeno, de 25 años, necesitaba superar al mexicano Jonathan Paredes, quien le aventajaba en un punto, y con su cuarto puesto en Boston, consiguió adelantarlo y quedar a solo dos puntos del segundo clasificado en la tabla, el rumano Constantin Popovici, detrás del francés Gary Hunt, que conquistó su undécima corona en los Red Bull Cliff Diving, el más laureado de la historia, informa la organización en un comunicado.

A pesar de fallar en el cuarto salto, el clavadista canario amarró la medalla de bronce de la 16 edición de las Series Mundiales y, de paso, se garantizó una plaza en la competición del año que viene.

“Estoy contento. He terminado tercero del mundo y no es nada fácil en este deporte. El nivel competitivo es muy grande. Voy a celebrarlo porque es todo un logro”, declaró Gimeno al término de la prueba celebrada ayer, domingo, añade la nota.

Gimeno ya hizo historia este año al colgarse la plata en el concurso de plataforma de 27 metros en los Mundiales de natación celebrados en Singapur, en la primera ocasión en la que un español conseguía colgarse un metal en saltos de gran altura.

La prueba de Boston, que presenciaron 30.000 espectadores, la ganó el estadounidense James Lichtenstein, seguido del rumano Catalin Preda, mientras Hunt fue octavo, por detrás de Popovici.

El francés, de 41 años, es el primer participante con invitación que ganá el título de la competición.

En categoría femenina, la australiana Rhiannan Iffland, que ya tenía asegurado su noveno título consecutivo, también se impuso en Boston, mientras que la canadiense Simone Leathead fue segunda en la general.