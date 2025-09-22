El sueco Jakob Soderqvist, campeón del mundo sub-23

Soderqvist (Sundsvall, 2003) partía como favorito y lo confirmó en cada uno de los tres puntos intermedios de cronometraje del recorrido, que incluyó una doble ascensión a la cota de Nyanza y la final a la de Kimihurura.

Fue el único que bajó en la prueba de los 39 minutos, rodando a un promedio de 48,7 km/h, solo 0,2 km/h menos que el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) el día anterior aunque sobre una distancia de 9,4 km más.

Tras el sueco, doble campeón nacional de la especialidad, se clasificaron el neozelandés Nate Pringle (Red Bull-Bora) con un tiempo de 39:28.39 y el francés Maxime Decomble (Groupama-FDK) con 39:28.56. La pelea por la medalla de plata se resolvió por una diferencia de tan solo 17 centésimas.