Polideportivo

El sueco Jakob Soderqvist, campeón del mundo sub-23

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El sueco Jakob Soderqvist (Lidl Trek) ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual sub-23 que cerró este lunes la segunda jornada de los Mundiales de Ciclismo en Ruta de Ruanda, sobre un duro recorrido en Kigali de 31,2 km que completó en un tiempo de 38 minutos y 24 segundos.

Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 11:50
Soderqvist (Sundsvall, 2003) partía como favorito y lo confirmó en cada uno de los tres puntos intermedios de cronometraje del recorrido, que incluyó una doble ascensión a la cota de Nyanza y la final a la de Kimihurura.

Fue el único que bajó en la prueba de los 39 minutos, rodando a un promedio de 48,7 km/h, solo 0,2 km/h menos que el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) el día anterior aunque sobre una distancia de 9,4 km más.

Tras el sueco, doble campeón nacional de la especialidad, se clasificaron el neozelandés Nate Pringle (Red Bull-Bora) con un tiempo de 39:28.39 y el francés Maxime Decomble (Groupama-FDK) con 39:28.56. La pelea por la medalla de plata se resolvió por una diferencia de tan solo 17 centésimas.

