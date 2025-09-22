Team Paraguay: Desafío de gof prejuvenil en Bucaramanga

El equipo paraguayo está compuesto por Helena Oviedo, Sofía Mendoza, Alexia Segales, Máximo Oviedo, Mauricio Rodríguez y Arturo García. El torneo se llevará a cabo en el Ruitoque Golf Country Club.
Lea más: Tenis: Alcaraz, por el cierre del año como #1
El Sudamericano Prejuvenil se disputa desde 1987 (Club El Cetro en Montevideo, Uruguay), en el campeonato pueden participar golfistas de los países afiliados a la Federación Sudamericana de Golf, con equipos de tres jugadores y jugadoras aficionados, que no hubiesen cumplido 15 años al 31 de diciembre del año anterior al que se disputa el campeonato.
Las copas que se disputan fueron donadas por la Federación Boliviana de Golf y la Asociación Paraguaya de Golf.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy