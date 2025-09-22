Tenis: Alcaraz, por el cierre del año como #1

El joven tenista murciano Carlos Alcaraz, de 22 años y que asaltó ese puesto de privilegio con su título en el Abierto de Estados Unidos -venció en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 al italiano Jannik Sinner, a quien desbancó-, aventaja al transalpino, que acumula 10.780 y es el único que acecha su posición toda vez que el alemán Alexander Zverev, tercero en la lista, está a 5.610 -el de Hamburgo tiene 5.930-.

La situación es tan ventajosa para Alcaraz porque, además de la renta con la que llega a este punto de la temporada, tan solo podría dejar de sumar 1.000 puntos con respecto a los que logró el curso anterior en el tramo final del mismo y Sinner arriesga nada menos que 3.830, casi cuatro veces más. 170 de esos puntos de decalaje con Alcaraz en riesgo de ceder algo de terreno se expondrán esta semana después de que el pasado año Carlos venciera a Jannik en la final del ATP 500 de Pekín y sumara 500 puntos por los 330 de su gran rival.

Sinner repetirá en la capital china y Alcaraz jugará en otro torneo de la misma categoría en Tokio, la capital de Japón, donde debutará, y su primer rival será el argentino Sebastián Báez. Así lo determinó el sorteo realizado.

Sí coincidirán ambos en el Masters 1.000 de Shanghai, donde el de San Cándido fue campeón en 2024 y el español cayó en cuartos de final. Por lo tanto en esa cita mientras Sinner expondrá 1.000 puntos el de El Palmar sólo se jugará 200.

En el Masters 1000 de París-Bercy se repetirá esa situación previa pues el pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López defenderá sólo 100 puntos y también en las Nitto ATP Finals, torneo en el que el pasado año ganó 200 puntos y Jannik pondrá en juego 1.000 y 1.500 en Francia y en la ciudad italiana de Turín, respectivamente.

En 2022, el que ahora vuelve a mandar en el circuito ya terminó como #1, en 2023 lo hizo el serbio Novak Djokovic y en 2024 ya Sinner. EFE