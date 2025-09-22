Tenis: Tabilo-Musetti van por la corona

Tabilo, que tuvo que pasar por la previa en el inicio de su gira asiática, disputará su quinta final en el circuito ATP después de deshacerse del norteamericano en un duro encuentro, en dos mangas, pero muy apretadas, por 6-4 y 7-6 (0).
Tabilo buscará hoy el título ante el principal favorito, el italiano Musetti, que superó a Shevchenko en la segunda semifinal de forma muy autoritaria, por 6-3 y 6-1 tras solamente una hora y cinco minutos de juego.
Vallejo vuelve al Challenger
El paraguayo Daniel Vallejo (21) vuelve hoy a competir en un torneo Challenger, esta vez en Buenos Aires a las 11:10 ante el local Thiago Tirante.
