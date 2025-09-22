Polideportivo

Tenis: Tabilo-Musetti van por la corona

El chileno Alejandro Tabilo y el italiano Lorenzo Musetti, primer favorito, se jugarán este martes (8:00) el título en el torneo de Chengdu (China) tras imponerse en semifinales al estadounidense Brandon Nakashima y al kazajo Alexander Shevchenko, respectivamente.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 22:00
El chileno Alejandro Tabilo (28) por el título en Chengdu, China.
El chileno Alejandro Tabilo (28) por el título en Chengdu, China.115856+0000 STR

Tabilo, que tuvo que pasar por la previa en el inicio de su gira asiática, disputará su quinta final en el circuito ATP después de deshacerse del norteamericano en un duro encuentro, en dos mangas, pero muy apretadas, por 6-4 y 7-6 (0).

Lea más: Alcaraz por el cierre del año como #1

Tabilo buscará hoy el título ante el principal favorito, el italiano Musetti, que superó a Shevchenko en la segunda semifinal de forma muy autoritaria, por 6-3 y 6-1 tras solamente una hora y cinco minutos de juego.

Vallejo vuelve al Challenger

El paraguayo Daniel Vallejo (21) vuelve hoy a competir en un torneo Challenger, esta vez en Buenos Aires a las 11:10 ante el local Thiago Tirante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado