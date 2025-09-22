Polideportivo

Vela: Destacada actuación nacional

El Team Paraguay tuvo una destaca actuación en la XIX Edición de la Copa Mercosur de Vela que fue organizada por Late Clube Lago de Itaipú (ICLI), donde los atletas consiguieron coronarse y sumar medallas en distintas categorías.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 21:56
El Team Paraguay de vela tuvo una destacada actuación.
El Team Paraguay de vela tuvo una destacada actuación.Gentileza

En la Clase Optimist Escuela, de un total de 27 embarcaciones, lograron medallas para el Team Paraguay los navegantes: Piero Mesquita (plata) y Ana Irún (oro en femenino y bronce en la general).

Lea más: Tenis: Alcaraz por el cierre del año como #1

Así mismo, en la Clase Optimist Timoneles, entre 49 embarcaciones destacó Elisa Núñez, quien ganó el oro en femenino y la medalla de plata en la general.

En ILCA 4, Martina Vera finalizó con la medalla de plata en femenino y novena en la clasificación general.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras que en ILCA 6, Rhuby Mendoza fue la mejor navegante mujer de la clase en tanto que la tabla general ocupó el puesto 6.

La Copa Mercosur entre Argentina, Brasil y Paraguay se ha consolidado como uno de los polos de formación.

Enlace copiado