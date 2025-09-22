Vela: Destacada actuación nacional

En la Clase Optimist Escuela, de un total de 27 embarcaciones, lograron medallas para el Team Paraguay los navegantes: Piero Mesquita (plata) y Ana Irún (oro en femenino y bronce en la general).
Así mismo, en la Clase Optimist Timoneles, entre 49 embarcaciones destacó Elisa Núñez, quien ganó el oro en femenino y la medalla de plata en la general.
En ILCA 4, Martina Vera finalizó con la medalla de plata en femenino y novena en la clasificación general.
Mientras que en ILCA 6, Rhuby Mendoza fue la mejor navegante mujer de la clase en tanto que la tabla general ocupó el puesto 6.
La Copa Mercosur entre Argentina, Brasil y Paraguay se ha consolidado como uno de los polos de formación.