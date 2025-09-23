Cartagena alberga Mundial femenino absoluto y el sub-22 con 48 billaristas de 19 países

Muchas de las mejores jugadoras del billar mundial y también los jóvenes más destacados se darán cita en la ciudad portuaria y sus partidas se podrán ver con acceso gratuito hasta completar aforo.

Este martes dará comienzo el torneo absoluto femenino, que se disputará durante tres jornadas, hasta el jueves, con la participación de 24 jugadoras, entre las que se encuentran la cartagenera Estela Cardoso, que es la actual campeona nacional; y la mallorquina Ana Juárez. Sus rivales serán de Francia, Bélgica, Grecia, Alemania, Países Bajos, República Checa, Dinamarca, Turquía, Corea, Japón, Vietnam, Colombia y Perú.

El jueves arrancará el Mundial sub-22, masculino y femenino, que se desarrollará durante cuatro fechas. Ahí, España contará con los locales Arturo Zotov y Marcos Morales, ambos del Club Billar Casino de Cartagena; la propia Ana Juárez, el barcelonés Dani Sainz, quien es el actual campeón de Europa júnior; y el castellonense Toni García.

La competición, de la que es responsable la Unión Mundial de Billar, cuenta con el respaldo de la Real Federación Española de Billar y de la Federación de Billar de la Región de Murcia, así como del Club Billar Casino de Cartagena y del Ayuntamiento de Cartagena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy