Ciclismo junior: Megan Arens, campeona mundial

Tras Arens (Grouwels-Watersley) y Ostiz (Movistar) completó el podio la noruega Ode Aune Gissinger, que fue bronce.

Arens marcó un registro de 25:47, la única que bajó de los 26 minutos, rodando a 42,6 km/h en los 18,3 kilómetros de recorrido en los que la dura ascensión a la adoquinada Cote de Kimihurura fue la que hizo más daño a las 47 ciclistas que tomaron la salida.

La navarra Ostiz (Pamplona, 2007) firmó el cuarto mejor registro (17:17) en el único punto cronometrado, en lo que presagiaba una apretada pelea por las medallas ya que la diferencia con la neerlandesa Arens era de tan solo 3 segundos y 28 centésimas, con Gissinger y la británica Boothman entre medio.

A partir de ahí fue de menos a más y supo guardar las fuerzas necesarias para el duro final y remontar dos posiciones en la parte final.

La suramericana más destacada fue la chilena Marlen Rojas, quien se ubicó en un meritorio puesto 11, a más de un minuto de Arens.