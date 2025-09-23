Tenis: Dani Vallejo tumba al sembrado 1 del ATP Challenger 75 de Buenos Aires

En dos sets y con marcador de 6/3 y 6/4, nuestro compatriota Daniel Vallejo dio el gran golpe en el ATP Challenger 75 de Buenos Aires, al eliminar al favorito 1 de la llave, el local Thiago Tirante, de 24 años y 99 del mundo en la actualidad.

Dani (21 años y 254 del ránking), que viene de campeonar en dos torneos ITF M25 (Mar del Plata y Londrina) y superar con Paraguay a Pakistán en Copa Davis, mantiene su racha ganadora y ya está en segunda ronda del torneo que se disputa en Palermo, donde medirá a otro local, Genaro Olivieri.

Este triunfo es el primero de nuestro compatriota sobre un top 100 del ranking ATP y permitirá sumar buenos puntos para seguir escalando en el clasificatorio masculino mundial.

