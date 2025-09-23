Polideportivo

Tenis: Dani Vallejo tumba al sembrado 1 del ATP Challenger 75 de Buenos Aires

El tenista paraguayo Daniel Vallejo tuvo un debut sensacional este martes en el ATP Challenger 75 de Buenos Aires, al dejar fuera de competencia al principal favorito, el argentino Thiago Tirante.

23 de septiembre de 2025 - 15:36
Tras concretar el triunfo ante el primer favorito del ATP Challenger de Buenos Aires, el local Thiago Tirante, nuestro compatriota Daniel Vallejo firmó autógrafos a los pequeños aficionados.
En dos sets y con marcador de 6/3 y 6/4, nuestro compatriota Daniel Vallejo dio el gran golpe en el ATP Challenger 75 de Buenos Aires, al eliminar al favorito 1 de la llave, el local Thiago Tirante, de 24 años y 99 del mundo en la actualidad.

Dani (21 años y 254 del ránking), que viene de campeonar en dos torneos ITF M25 (Mar del Plata y Londrina) y superar con Paraguay a Pakistán en Copa Davis, mantiene su racha ganadora y ya está en segunda ronda del torneo que se disputa en Palermo, donde medirá a otro local, Genaro Olivieri.

Este triunfo es el primero de nuestro compatriota sobre un top 100 del ranking ATP y permitirá sumar buenos puntos para seguir escalando en el clasificatorio masculino mundial.

