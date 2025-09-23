Copa Davis: Paraguay enfrentará a Rumania en los play-off del grupo Mundial I

Paraguay ya tiene rival confirmado para la Copa Davis 2026, luego del sorteo realizado este martes por la ITF en Londres, teniendo como resultado a la representación de Rumania, que tendrá que venir hasta Asunción para la serie por los play-off del Grupo Mundial I, el 6 y 7 o 7 y 8 de febrero.

El equipo nacional de Copa Davis accedió a los play-off del Grupo Mundial I tras superar el pasado 13 de setiembre a Pakistán (3-0) y así avanzar a esta instancia, donde recibirá a Rumania, que había dejado en el camino a El Salvador.

Un sorteo determinó que Paraguay sea sede de la serie ante los rumanos, atendiendo a que Rumania aparece como mejor sembrado (12), de las 26 selecciones que conforman la ronda de play-off del Grupo Mundial I.

Los países ganadores de los play-off del Grupo Mundial I 2026, jugarán en el mes de setiembre el Grupo Mundial I, junto con los perdedores de las eliminatorias del Grupo Mundial I. Mientras que las naciones perdedoras se medirán a los ganadores del Grupo Mundial II, también en setiembre.