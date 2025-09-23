Urián presenta credenciales y bate a Sevilla para asumir el liderato del Clásico RCN

La lucha por el título, sin embargo, sigue abierta entre el líder y Óscar Sevilla, quien ocupa la quinta casilla, con una diferencia de apenas 17 segundos.

Urián, del Team Sistecredito, superó hoy en la llegada al experimentado Sevilla, del Team Medellín, en la jornada de 142,1 kilómetros entre La Dorada (Caldas) y Facatativá (Cundinamarca).

El tercer lugar fue para Sebastián Castaño (Team Sistecredito), quien cedió 12 segundos y encabezó el grupo de los favoritos para quedarse con el título de la carrera.

Al igual que en las jornadas anteriores, hubo corredores que intentaron fugas, pero ninguna de ellas logró los réditos esperados.

En los kilómetros finales, en la subida, Urián fue el más rápido y superó a Sevilla, quien ya ha ganado esta carrera en cuatro oportunidades.

Ahora Urián, de 22 años de edad, comanda la clasificación general individual con una ventaja de 9 segundos sobre Castaño y de 16 sobre Wilson Peña, sus compañeros de equipo en Team Sistecredito, quienes ocupan la segunda y tercera plaza respectivamente.

Rodrigo Contreras, del Nu Colombia, el gran favorito para ganar el título, ocupa la cuarta casilla a 16 segundos, mientras que Sevilla, de 48 años de edad, pierde 17 segundos con Urián.

El llamado 'Duelo de Titanes' continúa este miércoles con la quinta etapa, de las nueve pactadas, con una fracción montañosa de 196 kilómetros entre Funza (Cundinamarca) e Ibagué, capital del departamento del Tolima.

El sucesor del risaraldense Kevin Castillo, hoy en las filas del Movistar y campeón del año pasado, se conocerá el próximo domingo.