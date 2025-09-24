El novato Jaxson Dart desplaza a la banca a Russell Wilson en los Giants

"Me reuní con Russ y con Jaxson en privado y Russ fue un auténtico profesional; es lo que esperaba. Es mi decisión. Vamos con Jaxson. Va a jugar lo que resta de esta temporada y Russ será el suplente", afirmó el 'coach' en conferencia de prensa.

Wilson, de 36 años y campeón en el Super Bowl XLVIII con los Seattle Seahawks, fue contratado esta temporada por los Giants luego de un irregular paso por los Denver Broncos (2022-2023) y el año pasado con los Pittsburgh Steelers.

Su llegada generó altas expectativas para mejorar la ofensiva neoyorquina, pero luego de tres partidos el equipo marcha con derrotas.

En tres juegos el mariscal de campo ha conectado 65 de 110 envíos para 778 yardas, tres envíos de anotación; ha sido capturado siete veces e interceptado en tres ocasiones.

A pesar de este pobre desempeño Daboll reconoció que Russell no es el único responsable de que el equipo se encuentre en el último lugar de la división Este de la Conferencia Nacional.

"No es sólo culpa suya, es culpa de todo el equipo, pero en este momento necesitamos tomar un rumbo diferente", señaló.

Ese rumbo estará en las manos de Jaxson Dart, un joven de 22 años reclutado en la primera ronda del Draft de abril pasado, pero que el entrenador dijo tiene las características para ser titular.

"Tiene la estructura adecuada, es atlético. Él sabe que necesita tomar buenas decisiones. Será nuestro titular de ahora en adelante. Es mi decisión", subrayó.

Daboll no quiso compartir las charlas que ha tenido con Dart, ni lo que le ha pedido.

"Las conversaciones que he tenido con estos jóvenes son privadas. Sólo puedo decir que elegimos a Jaxson y ahora nos preparamos para el próximo domingo; no voy a añadir más", concluyó.

Los Giants han sufrido una alta rotación de pasadores desde el retiro en 2019 de Eli Manning, que los llevó a ganar los Super Bowls XLII y XLVI, ambos sobre los Patriots de Tom Brady.

En la semana cuatro de la temporada, New York recibirá a Los Angeles Chargers el próximo domingo.