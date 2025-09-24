Gianni Infantino pide "paz" para guerras en Gaza y Ucrania al ser premiado en Nueva York

"Vivimos en un mundo dividido", lamentó.

Y reconoció que llora y sufre cuando recuerda a las "madres en Gaza, Ucrania, Sudán, Libia" y otros países en conflicto, pero declaró que cree que "los seres humanos son fundamentalmente buenos".

"Queridos líderes, creemos en ustedes: necesitamos paz", reivindicó, dirigiéndose a una sala en la que se encontraban los otros dos premiados, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Argentina, Scott Bessent, y miembros del Gobierno de Estados Unidos y la élite empresarial.

El presidente de la FIFA aventuró que "el secreto" para conseguir esa paz es "creer en ello y trabajar por ello" así como unir a la gente y "crear ocasiones para que la gente se encuentre", este último uno de sus propósitos en el mundo del deporte, según defendió repetidamente.

Infantino abogó por el fútbol como una herramienta de unión y previó que el año que viene el Mundial será "no solo el mayor evento de deportes, sino el mayor evento social que ha visto el mundo, y sabe Dios que necesitamos ocasiones para unir al mundo", apostilló.

La estrella del fútbol americano Tom Brady le entregó el galardón al suizo, bromeando con que este hace un trabajo "más peligroso" que el de un presidente de gobierno, ya que gestiona "las opiniones de cada fan del fútbol", y le atribuyó la expansión del deporte, así como su mayor inclusividad.

La figura del fútbol le devolvió los elogios con humor, calificando a Brady como "leyenda" pero señalando que su país se equivoca al llamar al deporte que practica "fútbol", traducción literal de balompié, porque, recordó entre risas, no se usan los pies sino las manos.