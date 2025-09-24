La AMA avala que la Federación Internacional de Pelota Vasca cumple el código antidopaje

La revisión del caso por parte del Comité Ejecutivo de la AMA ha llevado a comunicar a la FIPV que se encuentra "nuevamente habilitada" y que las directrices que se le impusieron para respetar las reglas que estipula el código "habían sido abordadas con éxito", según informa la entidad federativa en su página web.

La federación internacional, con sede en Pamplona, justificó el incumplimiento en que dos pelotaris españoles y uno cubano no se dieron de alta en la plataforma donde los deportistas notifican sus datos para que la AMA pueda llevar a cabo posteriormente sus análisis fuera de la competición.

El Código Mundial Antidopaje, en vigor desde 2004, tiene como fin velar por la coordinación y eficacia de los programas contra el dopaje a nivel internacional y nacional.

Una vez que la FIPV ha visto revocada la amonestación, hay cuatro entidades que, según la AMA, siguen incumpliendo el reglamento mundial: las agencias antidopaje de Rusia, Kenia y Sri Lanka y la Federación Internacional de Fitness y Culturismo.

