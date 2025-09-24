Tenis: Krejcikova arranca con victoria en China

El día dejó además la eliminación de varias jugadoras con mejor clasificación que sus rivales.

La estadounidense Ashlyn Krueger, número 45 del mundo y la jugadora de mayor ranking en acción este miércoles, cedió en tres apretadas mangas ante la griega María Sakkari (56) por 7-6 (5), 6-7 (5) y 7-5. También la suiza Viktorija Golubic (70) fue sorprendida por la australiana de la previa Priscilla Hon (108), que se llevó la victoria por 1-6, 6-3 y 7-6 (4).

La alemana Laura Siegemund (53) superó a la estadounidense Caty McNally (90) por 6-4 y 6-2, mientras que la rusa Kamilla Rakhimova (89) venció a la italiana Lucia Bronzetti (73) por 6-4 y 6-1.

Vallejo, segundo juego

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21 años), va por su segundo cotejo esta tarde desde las 15:00 en el torneo ATP Challenger 75 de Buenos Aires.

Vallejo, que viene de dar el golpazo al eliminar al favorito local Thiago Tirante en la primera ronda, se enfrentará a otro local Genaro Alberto Olivieri por la llave de los octavos de final.

Dani viene de consagrarse en las dos últimas ediciones de torneos ITF que disputó.