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Rivas y sus cómplices de “Horror Colorado” y aliados de la ANR y del PLRA pusieron en serio riesgo a la República y se burlaron de las instituciones.

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La Justicia se queda corta con aplicar un castigo a Rivas nomás. ¿Qué pasa con los testigos, el rector, el decano, los funcionarios de esa casa de altos estudios, etc.?

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Rivas no fue un “llanero solitario”. Había una estructura política y académica detrás.

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Ahora, seguro las redes sociales se inundarán de disculpas de legisladores (diputados y senadores) que contribuyeron con su voto para que este “alumno fantasma” llegue a ser presidente de un órgano que es jueces de jueces.

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Cuando “el fantasma” Rivas escuchaba su condena, no estaban a su lado bromeando sus aliados políticos “Trato Apu’a” Ovelar, “Nano” Galaverna, “KachiBachi”, Zenaida Delgado y otros “próceres” de la Cámara Alta como en aquella oportunidad.

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El cartismo convirtió a la Municipalidad de Asunción en una verdadera seccional colorada. Fue verdaderamente triste ver cómo cerraban las puertas como si fuese propiedad del Partido Colorado.

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Varios contribuyentes estaban formando fila para pagar o hacer trámites y se encontraron con esta desagradable sorpresa.

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El 4 de octubre, los 452.000 electores de Asunción deben darle una “soberana patada” en las máquinas de votación a Camilo Pérez, el continuismo de “Horror Colorado”.

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Camilo apoya esta barbarie y participó, incluso, en una reunión con el impresentable intendente Luis Bello en el acto de firma de contrato colectivo, que “desangrará” aún más las alicaídas arcas municipales.

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Para “Horror Colorado” todo vale para ganar votos y seguir manejando a su antojo la comuna capitalina. Ni siquiera hablan de rajar a “planilleros” porque electoralmente no les conviene hacer estos compromisos.

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Sigue el “tiroteo” cada vez más fuerte entre senadores cartistas vs. gobernadores-Latorre´’i. “Lacre” Núñez calificó de “asquerosamente ladrones” a los gobernadores con el programa Hambre Cero.