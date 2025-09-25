Benidorm añade arena y un final cuesta arriba al circuito para hacerlo más espectacular

La prueba, que se disputará el 18 de enero, se disputará sobre un circuito urbano entre los parques de Foietes y el forestal de El Moralet y tendrá algo más de tres kilómetros de longitud.

“Después de tres ediciones, teníamos que ofrecer algo diferente a participantes y espectadores”, afirmó Pascual Momparler, máximo responsable de la organización.

Momparler detalló que la nueva recta de salida y meta será cuesta arriba y llegará “después de un tramo de escaleras”.

“La antigua recta de meta se convierte en un arenero de más de 100 metros de largo por seis de ancho, que obligará a los corredores a bregar un ‘extra’ en cada vuelta. Con todo sumado, el circuito será mucho más duro y ofrecerá un plus de espectáculo”, pronosticó el organizador.

La prueba, que cumplirá su cuarta edición, cuenta en su palmarés con ganadores ilustres, como el neerlandés Mathieu Van der Poel y los belgas Wout van Aert y Thibau Nys en categoría Elite masculina y de Fem van Empel, por partida triple, en la Elite femenina.

Más de un millar de aficionados ya han adquirido su entrada para esta prueba, que ha congregado a más de 16.000 espectadores en el circuito durante las anteriores ediciones.