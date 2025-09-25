El ciclista español Juan Ayuso firma cinco años con Lidl-Trek

La noticia de su salida del UAE Emirates se hizo pública durante la disputa de la última Vuelta a España, en la que compartía el liderazgo del equipo con el portugués Joao Almeida -a la postre segundo clasificado de la general, por detrás del ganador, el danés Jonas Vingegaard (Visma)-.

Ayuso, de 23 años, irrumpió en escena en 2022 cuando terminó tercero en la Vuelta a España en su debut en una ronda de tres semanas. Al año siguiente volvió a completar una gran actuación, terminando cuarto en la clasificación general y llevándose el maillot blanco como mejor ciclista joven.

El ciclista nacido en Barcelona y afincado en Jávea (Alicante) cuenta, pese a su juventud, con un palmarés que incluye victorias generales en la Itzulia (Vuelta al País Vasco) y la Tirreno-Adriático, dos victorias de etapa en la Vuelta a España y una victoria de etapa en el Giro de Italia -las tres en este 2025- y cuatro triunfos en contrarreloj.

La llegada de Ayuso refuerza las ambiciones de Lidl-Trek en las carreras por etapas y supone un paso importante en el objetivo a largo plazo del equipo estadounidense de convertirse en una de las mejores escuadras del circuito internacional.

"Estoy muy ilusionado. Unirme a Lidl-Trek supone un capítulo importante en mi carrera. El cambio trae nuevas energías y ambiciones y siento que este equipo tiene una identidad muy marcada, con unión y hambre de victorias. Creo que es el lugar perfecto para dar el siguiente paso en mi desarrollo y contribuir a que el equipo sea el mejor del mundo", dijo Ayuso tras confirmarse su incorporación a la escuadra estadounidense.

"Desde fuera se puede ver que el equipo ha construido una identidad fuerte, con mucha unidad y ambición. El proyecto a largo plazo que están llevando a cabo es algo único y especial. Siento que es un lugar donde puedo dar el siguiente paso en mi desarrollo, rodeado de ciclistas y personal que comparten los mismos objetivos. Quiero seguir mejorando en las carreras más importantes. El equipo tiene la ambición de convertirse en el mejor del mundo, así que estoy deseando contribuir a ese éxito", señaló.

Para Luca Guercilena, director general de Lidl-Trek, Juan Ayuso es "uno de los jóvenes talentos más prometedores del ciclismo y uno de los mejores escaladores y contrarrelojistas del mundo, lo que lo convierte en un paquete muy interesante".

"Con sólo 23 años, todavía tiene margen de crecimiento, y nos comprometemos a darle todo el apoyo que necesite para alcanzar su máximo potencial. La incorporación de Juan es un paso importante en nuestra visión a largo plazo, y estamos deseando ver lo que podemos lograr juntos en los próximos años", apuntó.