Tomeo (Valladolid) asegura que "el hambre y las ganas que hay en vestuario son una locura"

El central del equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada reconoció en rueda de prensa que "la sensación cuando se pierde nunca es buena, pero analizando las cosas en frío, el equipo compitió, y se ha hablado para mejorar los detalles", como puede ser la falta de definición.

Explicó que la clave estuvo en esa menor solidez a la hora de materializar las ocasiones, y dejó claro que "hay que tener hambre y maldad de hacer gol cuando se pisa el área rival", y mantener la seguridad defensiva que les ha proporcionado los puntos en las anteriores jornadas.

"En Segunda, muchas veces, aunque no se juegue bonito, te puedes llevar resultados igual de fácil que haciéndolo bonito", explicó, al tiempo que admitió que, en el Carlos Belmonte, "no se robaron los mismos balones que en otros encuentros, porque el rival jugaba más directo".

También confesó que el técnico está haciendo hincapié "en ganar los duelos" que tengan y "en las segundas jugadas", "a ser más ganadores en los balones divididos y no conceder", y dejó claro que "por actitud y por ganas, el equipo va a salir siempre igual".

Este domingo recibirán a una Cultural Leonesa que tiene nuevo entrenador, por lo que podría cambiar su forma de juego, aunque Tomeo restó importancia a esta circunstancia y prefirió centrarse en lo que tiene por ofrecer el Real Valladolid.

"Almada tiene una idea clara de juego y vamos a ir con lo que diga. Sí nos fijamos en el rival, pero, siendo el Real Valladolid, debemos tener nuestra identidad y no acoplarnos tanto al otro, sino que sea este el que se acople a nosotros", matizó.

Respecto a Ziganda, el ahora técnico culturalista, tuvo buenas palabras: "Gracias a él jugué en el fútbol profesional. Es un poco del estilo de nuestro míster. Controlar bien el partido, ser sólidos atrás y eficaces en el área", señaló.

A título individual, se mostró "muy contento" con el inicio de la temporada" y reconoció que, desde que llegó, ha tenido "muchas facilidades para seguir creciendo".

"Llevamos seis jornadas y espero que pueda mantener el nivel o dar incluso más", concluyó.