Arranca la ilusión mundialista de la Albirroja Sub 20

La selección paraguaya Sub 20 debutará este sábado en el Mundial de Chile 2025 frente a Panamá, a las 20:00, en Valparaíso. Es la décima participación de la Albirroja en el certamen ecuménico. Su mejor actuación fue en Argentina 2001, edición en la que alcanzó el cuarto lugar.