Arranca la ilusión mundialista de la Albirroja Sub 20

La selección paraguaya Sub 20 debutará este sábado en el Mundial de Chile 2025 frente a Panamá, a las 20:00, en Valparaíso. Es la décima participación de la Albirroja en el certamen ecuménico. Su mejor actuación fue en Argentina 2001, edición en la que alcanzó el cuarto lugar.

26 de septiembre de 2025 - 22:14
El portero Víctor Rojas (20 años) se estira en el aire intentando atajar el balón ante la mirada de su colega Facundo Insfrán (19) en el entrenamiento de la Albirroja, en Valparaíso, Chile.
El portero Víctor Rojas (20 años) se estira en el aire intentando atajar el balón ante la mirada de su colega Facundo Insfrán (19) en el entrenamiento de la Albirroja, en Valparaíso, Chile.

La Albirroja junior integra el Grupo B donde, además de Panamá, también están Corea del Sur y Ucrania.

El seleccionado que viene de empatar en sus tres últimos amistosos Arabia Saudita (1-1), Colombia (1-1) y Japón (2-2) trabajó en el Complejo Deportivo del Club Everton, de Viña del Mar, donde ya se tuvieron los ensayos tácticos con miras al debut frente a los panameños.

Historia paraguayo
La formación albirroja

El equipo de Antolín Alcaraz sería la misma base del último amistoso frente a Japón, con Facundo Insfrán; Ezequiel Duarte, Lucas Quintana, Líder Cáceres y Alexandro Maidana; Enso González, Osmar Giménez, Fabrizio Baruja y Rodrigo Villalba; Octavio Alfonso y Tiago Caballero.

Partidos de la Albirroja.
Inauguración oficial

A las 19:00, en el estadio Nacional de Santiago, se pondrá en marcha la ceremonia inaugural del Mundial Sub 20, un espacio que buscará rendir homenaje a la historia y cultura del fútbol chileno.

El Estadio Nacional de Santiago será la sede del evento inaugural.
Además de entregar números que se adecuen a las exigencias de la televisión global.

* Partidos de hoy. 17:00: Japón vs. Egipto y Corea del Sur vs. Ucrania; 20:00: Paraguay vs. Panamá y Chile vs. Nueva Zelanda.

