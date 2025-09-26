Arranca la ilusión mundialista de la Albirroja Sub 20

La Albirroja junior integra el Grupo B donde, además de Panamá, también están Corea del Sur y Ucrania.
El seleccionado que viene de empatar en sus tres últimos amistosos Arabia Saudita (1-1), Colombia (1-1) y Japón (2-2) trabajó en el Complejo Deportivo del Club Everton, de Viña del Mar, donde ya se tuvieron los ensayos tácticos con miras al debut frente a los panameños.
La formación albirroja
El equipo de Antolín Alcaraz sería la misma base del último amistoso frente a Japón, con Facundo Insfrán; Ezequiel Duarte, Lucas Quintana, Líder Cáceres y Alexandro Maidana; Enso González, Osmar Giménez, Fabrizio Baruja y Rodrigo Villalba; Octavio Alfonso y Tiago Caballero.
Inauguración oficial
A las 19:00, en el estadio Nacional de Santiago, se pondrá en marcha la ceremonia inaugural del Mundial Sub 20, un espacio que buscará rendir homenaje a la historia y cultura del fútbol chileno.
Además de entregar números que se adecuen a las exigencias de la televisión global.
* Partidos de hoy. 17:00: Japón vs. Egipto y Corea del Sur vs. Ucrania; 20:00: Paraguay vs. Panamá y Chile vs. Nueva Zelanda.