Chile inicia la ilusión juvenil del Mundial Sub-20, cuna de sueños de futuras estrellas

Sin el actual campeón, Uruguay, para defender su título, el torneo reúne a 24 selecciones de todos los continentes repartidas en seis grupos, de los que avanzarán los dos primeros y los cuatro mejores terceros a la eliminación directa que cierra con la final, el 19 de octubre.

El campeonato juvenil será escenario para futbolistas promesas como el colombiano Néiser Villarreal, el argentino Gianluca Prestianni, los brasileños Deivid Washington y Luighi, los mexicanos Elías Montiel y Gilberto Mora, el español Jan Virgili o el italiano Mattia Liberali.

Ellos tomarán el protagonismo en lugar de los juveniles instalados en la élite como Lamine Yamal (Barcelona), Giovanni Leoni (Liverpool), Estevao (Chelsea) o Franco Mastantuono (Real Madrid), ausentes del torneo porque sus clubes no están obligados a cederlos.

La presencia de algunos futbolistas hijos de grandes leyendas del fútbol como Zinedine Zidane (Elyaz, 19) y Andriy Shevchenko (Kristian, 18), entre otros, aumenta el atractivo de la competencia.

Cuatro sedes de la zona central del país austral albergarán los 52 partidos, que comenzarán a jugarse este sábado en la capital, Santiago, con el debut del anfitrión Chile ante Nueva Zelanda y de Japón frente a Egipto por el Grupo A.

Como local, la Roja tendrá el peso y la necesidad de trascender en la segunda ocasión que organiza este torneo luego de la edición de 1987 en la que culminó en el cuarto lugar.

En Valparaíso, el duelo entre Corea del Sur y Ucrania, que reedita la final de 2019, dará inicio al Grupo B que también tendrá el partido entre Paraguay y Panamá.

Asimismo, ambas ciudades serán sede del Grupo C que comienza con los partidos entre Marruecos-España y Brasil-México y del Grupo D con los duelos entre Italia-Australia y Cuba-Argentina.

En Rancagua jugará Francia ante Sudáfrica y Estados Unidos con Nueva Caledonia por el Grupo E, mientras que en Talca Noruega-Nigeria y Colombia-Arabia Saudita lo harán por el Grupo F.

En el camino al título hay favoritos y Suramérica domina con la más laureada, Argentina, que aspira a su séptima corona, aunque no gana desde hace 18 años, y Brasil, que busca la sexta.

Luego están las selecciones europeas que suman diez títulos y que antes del triunfo uruguayo en 2023, habían alcanzado cuatro trofeos consecutivos, la última de ellas fue Ucrania, pero también destacan Italia, España y Francia.

El torneo en Chile tendrá tres novedades: la primera es el empleo de un nuevo sistema de video (FVS) para revisión de jugadas que es una alternativa al VAR y que funcionará a petición de los entrenadores.

La segunda es que árbitra mexicana Katia García, de 33 años, será la única mujer que oficiará como jueza principal en este torneo de fútbol masculino acompañada de sus compatriotas Sandra Ramírez y Karen Díaz.

Y tercera, que la selección de Nueva Caledonia, un país oceánico de territorio francés, será la única debutante, aunque en el Mundial de la categoría Sub-17 ya se han clasificado en tres ocasiones (2017, 2023 y 2025).