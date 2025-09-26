El italiano Lorenzo Finn conquista el mundial sub-23 en solitario

Junto al italiano subieron al podio en segundo lugar el suizo Jan Huber, medalla de plata, y el tercero y medalla de bronce fue el austríaco Marco Schrettl (Tirol KTM).

Lorenzo Finn (Genova, 2006), que repitió el arcoiris que en 2024 conquistó como júnior, invirtió un tiempo de 3 horas 57 minutos y 27 segundos para completar los 164,6 kilómetros de recorrido a un promedio de 41,592 km/h.

El genovés, que hasta el 19 de diciembre no cumplirá los 19 años, fue el más fuerte en una carrera en la que las duras ascensiones a la cote de Kigali Golf (0,8 km al 8,1 %) y la adoquinada de Kimihurura (1,3 km al 6,3 %) terminaron pasando factura a todos.

Lo que pocos entendieron fue el altísimo ritmo que impusieron los seleccionados belgas desde el comienzo, lo que impidió cualquier intento de escapada por parte de ninguno de los participantes. Al final se quedaron muy lejos de pelear por las medallas y su primer clasificado fue Aaron Dockx en vigésima primera posición.

La carrera, ya seleccionada, empezó a decidirse en la antepenúltima ascensión a Kimihurura, a 32 kilómetros de la meta, cuando aceleró Finn y el único que fue capaz de seguirle fue el suizo.

Finn y Huber viajaban en un quinteto junto al español Héctor Álvarez, que finalizó cuarto quedándose a las puertas de la medalla, el polaco Mateusz Gajdulewicz, quinto, y Marco Schrettl cuando el transalpino decidió probar y vio que únicamente el suizo era capaz de darle alcance y al menos seguir su ritmo. A partir de ahí ambos se entendieron y abrieron hueco hasta ser conscientes de que entre ellos se iban a disputar el título y el maillot arcoiris.

A 6,6 kilómetros, en la última ascensión a la cote de Kigali Golf, el italiano lanzó el ataque definitivo para irse en solitario en busca del título mundial. En esa misma ascensión, Schrettl consiguió soltar a Álvarez y Gajdulewicz para quedarse solo en la lucha por el bronce.

Entre los representantes españoles, además de Álvarez, Pau Martí fue sexto, y Adriá Pericas (UAE Emirates-XRG), noveno, finalizaron a más de dos minutos del nuevo maillot arcoiris. El primer latinoamericano fue el ecuatoriano Mateo Pablos Ramírez, que cerró el top-10 de este primer mundial en el continente africano.